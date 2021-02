Santa Ninfa: Il Consiglio comunale convocato per discutere due mozioni

di: Redazione - del 2021-02-27

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 19 di venerdì 5 marzo. All'ordine del giorno, oltre alle rituali comunicazioni, due mozioni: una per esprimere contrarietà alla proposta di localizzazione di rifiuti radioattivi in provincia di Trapani, l'altra per affrontare la questione dell'utilizzo di preparazioni a base di cannabis con rimborsabilità a carico del Servizio sanitario regionale.