"Il Comune di CVetrano tra pensionamenti e le guardie ambientali necessarie per contrastare gli incivili". Intervista all'Ass. Cappadonna

di: Redazione - del 2021-02-28

La scena politica castelvetranese è stata sicuramente segnata dalla presenza dell’Assessore Manuela Cappadonna. Oscar Wilde diceva che “l’importante è che se ne parli”, nel bene o nel male. Bisogna pur dire che le condizioni in cui versava Castelvetrano, presenti ancora oggi in parte, probabilmente richiedevano metodi più duri: abbandoni continui di rifiuti in ogni dove, assembramenti senza razionalità, sciacallaggio ai monumenti della città, e altre problematiche.

La Cappadonna è una donna tosta, che nella vita ha risposto, anche nelle difficoltà, prendendola a morsi. Impegnata come sindacalista nella lotta alla precarietà dei dipendenti di Poste Italiane e oggi vice presidente provinciale di una sigla sindacale, ha sfoderato la determinatezza e il suo senso pratico anche in politica.

Da ex precaria, sa benissimo cosa provano i precari del comune di Castelvetrano, ma allo stesso tempo, come assessore al personale, vi sono degli impegni normativi a cui non può sfuggire nemmeno un comune in post dissesto.

Sono 227 i precari del comune, e tra essi non consideriamo gli Asu che “competono” alla Regione. Ad oggi, solo il comune di Castelvetrano in provincia non ha stabilizzato e le motivazioni riguardano proprio il dissesto, che agli occhi del cittadino medio, è sepolto sotto una pietra tombale, ma così non è.

Non è banale inoltre, che questo comune sia per lo più mandato avanti dalla forza lavoro “precaria”, poiché sono soltanto 84 i dipendenti a tempo indeterminato e vi sono diversi pensionamenti in corso. Sarebbero 28 i dipendenti in esubero allo stato attuale.

Di questo e tanto altro ancora abbiamo parlato proprio con l’Assessore Cappadonna. La Redazione di Castelvetranonews ha posto alcune domande per i lettori.

Come è stato individuato i numero di dipendenti in esubero?

“Il Decreto attuativo ministeriale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni dal 20 aprile , a decorrere da quella data i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto. L’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrati correnti.

A questo punto l’ufficio finanziario ha individuato il numero degli esuberi mentre come parte politica l’Amministrazione ha ritenuto di diminuire il personale da stabilizzare nella fascia B essendo un numero più elevato di dipendenti ed essendo scarse le figure apicali. I commissari hanno prodotto diverse relazioni sul personale e le sue criticità".

Dall’insediamento ad oggi, quale è lo stato di salute degli uffici e dei servizi offerti alla cittadinanza?

“Da tempo si assiste ad un doloroso svuotamento dell’organico causato dall’alto numero di pensionamenti ordinari a cui si sono aggiunti quelli legati all’applicazione di Quota 100. Come più volte sottolineato, alcuni settori strategici come gli uffici tecnici o il settore delle politiche sociali che necessita di 4 assistenti sociali.

La carenza di personale si riflette purtroppo sull’utenza. I ritardi sulle risposte a quanti presentano pratiche rischiano di mettere in discussione anche i benefici dei vari bonus statali. Gli uffici sono sempre più in affanno e servirebbero dei concorsi per portare nuova linfa tra i dipendenti.”

Lei ha fatto presente il suo personale rammarico per la mancata approvazione della delibera per l’adozione dell’ausilio delle guardie ambientali sul territorio castelvetranese. La polizia municipale sta incontrando diverse difficoltà nei controlli sui rifiuti. Com’è la situazione?

“La situazione sulle minidiscariche abusive è sotto gli occhi di tutti, continui abbandoni sui marciapiedi, negli angoli della strade, davanti le chiese, nel centro storico come nelle periferie, nelle campagne e nelle frazioni marinare.

Il servizio porta a porta funziona, non ci sono stati stop nel ritiro dei rifiuti come nel passato, eppure in maniera ostinata una parte di cittadini persiste a non differenziare correttamente. Nonostante gli sforzi profusi dalla polizia municipale ambientale, a causa della carenza di personale, non si riesce a contenere il cattivo fenomeno messo in atto dai delinquenti ambientali, pertanto l’istituzione della figura dell’ Ispettore ambientale Volontario, già attuato in altri comuni della Sicilia, avrebbe permesso di raggiungere risultati migliori.

Spiace che l’opposizione non abbia voluto cogliere tale possibilità. L’amministrazione comunale sta in ogni modo cercando, anche in assenza di un regolamento, di trovare una soluzione per avere un aiuto dalle associazioni di volontariato che si occupano di ambiente, sono assolutamente indispensabili delle sentinelle ecologiche o comunque degli organismi di sorveglianza continua in modo di ottenere un significativo risparmio economico per il Comune e di conseguenza per i castelvetranesi ed una città più pulita pronta ad accogliere i turisti, pandemia permettendo.”

Attualmente, Lei è l’unica donna assessore della giunta. Dal suo carattere, dalla sua storia personale, si evince che ciò non rappresenti un problema, anzi probabilmente è altamente motivante. Sacrifici personali e familiari sono alla base della vita di ogni donna, che voglia realizzarsi anche nel sociale e per la comunità. Forse per questo, sono di meno gli assessori e i sindaci donna in Italia e ancora di più in Sicilia. E’ difficile per una donna fare politica oggi?

“Attualmente in effetti sono l’unica donna all’interno della giunta, ciò per me non rappresenta sicuramente un problema essendo caratterialmente una donna molto forte, ma le dimissioni dell’assessore Irene Barresi mi hanno toccato emotivamente perché il rapporto che si era istaurato era di fattiva collaborazione.

Ricordo che il 9 Gennaio l’ Assessore Irene Barresi pubblico un post di ringraziamento ma anche un appello alle donne che io condivido appieno. Per una donna fare politica è difficile perché è un impegno complesso soprattutto se si ha un lavoro, una famiglia, dei figli.

È assolutamente doveroso spingere le donne ad una più attiva partecipazione alla vita politica, io ho sempre pensato che una parte di vita dovrebbe essere dedicata al servizio della comunità in cui si vive. Quando mi sono candidata come consigliere comunale mi ero convinta che non fosse più possibile continuare solo a lamentarsi delle condizioni in cui versava la nostra città, ma che vi fosse invece l’obbligo morale di farne parte in maniera attiva alla gestione della cosa pubblica o almeno di provarci.

Noi donne da sempre siamo abituate a doverci confrontare con le decisioni e le scelte nella gestione della vita quotidiana, sicuramente, anche nella politica, portiamo questa dote.”

Ringraziamo l’assessore Cappadonna per la disponibilità.