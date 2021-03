A CVetrano volontari in strada per amore della Città. #iofaccioladifferenza il motto dei volontari

di: Doriana Margiotta - del 2021-03-02

La bellissima iniziativa di domenica mattina, che ha portato un gruppo di cittadini a ripulire piazza Diodoro Siculo, nei pressi della chiesa di San Giuseppe, è stata l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza a “voler bene” a questa città.

L’idea nasce da Emanuela Indiano che ha lanciato la proposta sulla sua pagina facebook, chiedendo di partecipare a ripulire l’area che circonda la chiesa e di abbellirla con piante e fiori, anche in occasione dell’avvicinarsi della ricorrenza della festa di San Giuseppe.

È stata accolta da un bel gruppo di persone, tra cui gli assessori Manuela Cappadonna, Alberto Maltese, Filippo Foscari e Mistretta, l’ex assessore Irene Barresi, la consigliera Anna Corleto, il professore Francesco Saverio Calcara, Mariano Ferraro e molti altri che hanno voluto dimostrare con i fatti e non solo con le parole, l’attaccamento a questa città.

Un appuntamento che si ripeterà nel tempo, e che ci auguriamo veda sempre maggiore partecipazione e soprattutto auspichiamo che quello che è stato pulito rimanga tale e che non venga deturpato, come è successo in passato.

Alla fine di questa giornata, è stato lanciato dall’assessore Manuela Cappadonna l’hashtag io faccio la differenza, che vuole essere un modo per sensibilizzare la cittadinanza ad essere migliore sotto tanti aspetti.

Una differenza che sta nel volere che questa città progredisca, non solo migliorando la raccolta della differenziata, ma cercando di apportare delle migliorie che la rendano piacevole, fruibile, e che possa essere ammirata da chi viene a visitarla. Prendiamo esempio da quei paesi vicino a noi che ormai da tempo hanno capito che il benessere personale dipende anche dal benessere della collettività. Finiamola di essere “l’ultimu chiovu di la naca”.

Cittadinanza attiva non significa necessariamente fare opere faraoniche, ma prendersi cura del proprio quartiere, con piccoli gesti ma che siano di esempio per gli altri. Spesso ci vuole la volontà di una sola persona per coinvolgere il resto della popolazione.

Facciamola veramente la differenza, perché ne gioveremo tutti soprattutto le nuove generazioni a cui dobbiamo dare l’esempio.

Castelvetrano è la nostra Casa, a come tale manteniamola pulita e ordinata.

Il lavoro fatto da questo gruppo di volontari ha fatto veramente la differenza.