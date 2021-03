Questione ghetto migranti. In onda nuovo servizio su Striscia la Notizia. Intervistato anche il Sindaco Alfano

del 2021-03-02

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane le telecamere di Striscia la Notizia sono tornate a Castelvetrano per parlare della questione del ghetto migranti. Ad essere intervistato anche il proprietario del terreno Rino Cascio il quale potrebbe essere chiamato a ripristinare lo stato dei luoghi in cui si sono insediati i lavoratori migranti nonostante si tratti di una occupazione abusiva. La sua colpa sarebbe quella di una carente recinzione che avrebbe finito per favorire l'insediamento abusivo. La questione potrebbe, pertanto, avere strascichi in sede giudiziaria.

Il Sindaco Alfano ha ribadito l'impegno a trovare una soluzione nell'interesse della salute dei giovani migranti.