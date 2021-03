(Video) Il Lettore scrive: "Salemi, stato di degrado in via Leonardo Da Vinci. Comune intervenga"

di: Redazione - del 2021-03-04

Diversi lettori si sono rivolti alla Redazione per segnalare lo stato di degrado in cui versa Via Leonardo Da Vinci a Salemi che, a causa di questa trascuratezza, è stata oggetto di numerose cadute e rappresenta un vero e proprio pericolo per i pedoni vista anche l'assenza di un marciapiedi in cemento.

I cittadini chiedono al Comune un intervento di manutenzione, con la speranza che si possa agire al più presto.