Sport e scommesse: i bonus disponibili online

di: Luca Beni - del 2021-03-03

Vista la grande passione degli italiani per lo sport, le piattaforme dedicate alle scommesse sportive hanno conosciuto negli ultimi anni un’enorme diffusione in rete, ponendosi spesso in una posizione decisamente concorrenziale tra di loro. Al fine di attrarre nuovi potenziali clienti, molte piattaforme sportive mettono infatti a disposizione diversi tipi di promozioni, legate soprattutto al mondo del calcio , visto il seguito che questo sport ha nel nostro Paese. Di che tipo di promozioni si tratta e come è possibile usufruirne?

Bonus con e senza deposito

Una prima tipologia di bonus promozionale che è possibile trovare sulle piattaforme di scommesse sportive è quella dei bonus con o senza deposito. Questa tipologia di bonus è spesso messa a disposizione dalle piattaforme di gioco d’azzardo online che, oltre alle più classiche slot machine o ai giochi di carte come il poker e il blackjack, presentano molto spesso una sezione dedicata anche agli eventi sportivi.

Mentre i bonus con deposito servono a incentivare la permanenza sulla piattaforma degli utenti che hanno già fatto un primo versamento in denaro sul loro conto di gioco, i bonus senza deposito possono essere impiegati ancor prima di versare alcunché sul conto. In questo caso, quindi, a poter usufruire del bonus sono tutti coloro in possesso di un conto di gioco su una piattaforma che mette a disposizione questo tipo di promozione.

Non sempre i siti di scommesse sportive optano per l’uno o per l’altro tipo di bonus: in molti casi è possibile trovarli entrambi disponibili sulla stessa piattaforma. Un primo bonus, magari, viene messo a disposizione prima che i giocatori effettuino il loro primo deposito, mentre un secondo bonus viene offerto nel momento in cui si raggiunge una certa somma di denaro versata sul proprio conto di gioco.

Bonus cashback e bonus su singoli eventi

Più tipici delle scommesse sportive sono invece i bonus cashback e i bonus pensati per singoli eventi o match. I bonus cashback, in particolare, sono bonus grazie ai quali viene restituita ai giocatori una percentuale delle perdite o, in alcuni casi, l’intero importo perso.

Si tratta di bonus solitamente associati alle promozioni di benvenuto, perché hanno lo scopo di far sì che i nuovi iscritti imparino a giocare e a prendere confidenza con la piattaforma, consapevoli di avere a disposizione un bonus cashback per coprire le eventuali perdite.

Chiaramente, i bonus con rimborso possono avere caratteristiche molto diverse tra loro ed è per questo necessario fare attenzione a diversi fattori per capire se un bonus sia adatto o meno alle proprie esigenze: il massimale, ad esempio, la percentuale che si può ricevere indietro o la durata della promozione. I bonus su singoli eventi, infine, come anticipa lo stesso nome, sono validi solo su singoli match o eventi sportivi di una certa importanza.