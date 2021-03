Nuovo Dpcm: ecco tutte le misure fino al 6 Aprile 2021

di: Redazione - del 2021-03-03

Nella giornata di ieri, martedì 2 Marzo, il Presidente Draghi ha firmato il nuovo DPCM, che contiene le nuove misure sull'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 Marzo fino al 6 Aprile.

Di seguito le principali novità:

SPOSTAMENTI

•Vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 del mattino.

•Vietati gli spostamenti tra Regioni diverse o Province autonome.

•Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità,lavoro o salute.

BAR E RISTORANTI

•Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar,pub,ristoranti,gelaterie, pasticcerie)sono consentite dalle ore 5.00 fino alle18.00.

•Massimo quattro persone per tavolo,a meno che siano tutti conviventi.

•Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

•Nessuna restrizione per la ristorazione conconsegn a adomicilio

•Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto,con divieto di consumazione sul posto.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate da i codici Ateco 56.3(bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

•Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi e dedicole che si trovano al loro interno.

•Esercizi commerciali tutti aperti,con i consueti orari.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Restano chiuse le palestre e le piscine.

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

•Musei aperti dal lunedì al venerdì a condizione che si garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di almeno 1 metro.

•Dal 27 Marzo 2021 musei aperti anche il sabato e i giorni festivi con prenotazione online o telefonica almeno con un giorno di anticipo.

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

•Dal 27 marzo 2021 gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto ,sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto possono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati.