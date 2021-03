di: Redazione - del 2021-03-04

Un nuovo incarico per il prof. Alberto Firenze, nominato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, Commissario per l'emergenza covid all'ufficio straordinario dell'Asp di Messina. Firenze, che recentemente e' stato protagonista di una nostra intervista, in precedenza era stato commissario straordinario all'ospedale di Sciacca.