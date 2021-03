CVetrano, “Danni alla mia proprietà da alberi comunali e pericolo per i passanti. Comune intervenga”. Appello di una cittadina al Sindaco

di: Redazione - del 2021-03-04

Questa mattina il nostro Direttore ha incontrato Rosalba Tilotta, una cittadina che ha chiamato noi di Castelvetranonews per denunciare un problema. La signora ha evidenziato la situazione di disagio dichiarando che le radici di alcuni alberi comunali abbiamo raggiunto la sua abitazione, creando molti problemi.

Questa la sua dichiarazione: ”Mi sono rivolta diverse volte al Sindaco e al Responsabile geometra Graziano, esponendo il problema. Si possono vedere le radici enormi di questi alberi che minacciano la mia proprietà e che costituiscono anche un pericolo per la gente che passa, inoltre qui si trova anche una cabina elettrica che è a rischio. Questo problema deve essere risolto da chi di dovere”.

Poi aggiunge: ”Ho fatto la prima segnalazione nel 2019 e dopo pochi giorni ho visto arrivare qui la Polizia Municipale, sono state fatte diverse foto e tutta la documentazione è stata consegnata al Comune. Ma nessuno ha provveduto, neanche per mettere in sicurezza la zona. Ho fatto un nuovo sollecito, ma nulla si è mosso. Da poco ho ricevuto una lettera, in seguito ad un mio nuovo sollecito, in cui mi hanno detto che sarebbero intervenuti. Inoltre mi hanno dato tre diversi appuntamenti per parlare di persona con il Sindaco, ma sono stati tutti ignorati”.

Poi conclude: ”Anche se mi sono trasferita all’estero, qui sono nata e ho vissuto per qualche tempo, il senso di ordine lo devi avere dentro e io non mi abituerò mai alle imprecisioni”.