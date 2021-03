Cucciola salvata dall'ENPA di CVetrano. La piccola Sally cerca adozione

del 2021-03-04

Domenica scorsa i volontari dell’Enpa di Castelvetrano hanno salvato una cucciola di circa 3 mesi da dentro una riserva di caccia.

“La piccola l'abbiamo chiamata Sally, perché come canta Vasco Rossi "Sally ha già patito troppo, Sally è già stata punita" nonostante la giovane età, racconta Elena Martorana, presidente Enpa Castelvetrano.

Per 2 lunghi giorni è stata in balia dei cinghiali, di cui è piena la riserva. Non si faceva catturare perché troppo impaurita, un bastardo l'aveva buttata oltre quella doppia rete mettendola a rischio di essere sbranata.

Per fortuna in passeggiata con i nostri cani l'abbiamo sentita. Ci siamo messi in contatto con il proprietario della riserva che ci ha fatto entrare a cercarla e dopo ore siamo riusciti a prenderla”.

Ora Sally è al sicuro in stallo dai volontari Enpa Castelvetrano e cerca adozione per dimenticare questo brutto incubo. Per chi volesse aiutare Sally può contattare la pagina facebook Enpa Castelvetrano TP - Cell. 3475003160 messaggio WhatsApp.