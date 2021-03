La Chiesa del Purgatorio e quei 100 Mila Euro che servirebbero per la qualificazione

di: Elio Indelicato - del 2021-03-19

Lusinghiero successo per la Chiesa del Purgatorio di Castelvetrano tra i luoghi del cuore “Fai” più votati in Italia. La Chiesa purtroppo resta chiusa anche dopo gli interventi di ristrutturazione interna. I 4.472 voti a favore non sono bastati alla Chiesa del Purgatorio per aggiudicarsi il primo posto in Italia nell'ambito dell'iniziativa “Luoghi del Cuore” FAI.

L’83° posto sorprende ma non basta. Su 39.562 luoghi candidati in tutta Italia la Chiesa del Purgatorio con questo piazzamento potrà presentare un progetto per poi sperare che venga finanziato.

La dottoressa Graziella Zizzo, responsabile della sezione del Fai di Castelvetrano: "Un risultato che inorgoglisce e che accresce la nostra voglia di impegnarci per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio."

L’arciprete Don Giuseppe Undari nel complimentarsi per l’opera meritoria del Fai e del buon successo dell’iniziativa è abbastanza spartano: “Se tutti quelli che hanno votato e non solo loro, avessero dato un contributo per la riapertura della Chiesa per tutte le opere che ancora si dovranno realizzare sarebbe stato un successo più importante”.

Ricordiamo che la Chiesa necessita del rifacimento del prospetto esterno e dei lavori che riguardano l’impianto luci. Dagli anni '80, da quando è iniziata la gestione comunale della Chiesa come Auditorium, non aperta al culto, questa è stata ridotta ai minimi termini. Tutti ne hanno usufruito compreso i club service ma quando c’è stato da effettuare interventi importanti si sono defilati un po' tutti.

Don Giuseppe Undari, impegnato anche nei lavori di restauro della Chiesa Madre, vuole lanciare il suo appello al Fai per indire una campagna raccolta fondi per potere riaprire al pubblico la Chiesa. Come dire “non fiori ma opere di bene”.

La Chiesa dopo il crollo della navata di destra del marzo del 2016, è stata ristrutturata grazie ad un finanziamento dell’ 8 x1000, con un contributo del 70% su un importo dei lavori pari a Euro 119.975,23 affidati alla Coop Sole, mentre la restante somma per circa 20.000 è stata finanziata dalla stessa Parrocchia, grazie all’impegno dello stesso Arciprete.

Adesso dopo avere risistemato il tetto per evitare le infiltrazione, l’avere ricollocato le due campane e messo in sicurezza l’edificio non è stato sufficiente a potere rivedere aperto il bel portone, che aveva visto nel tempo svolgersi all’interno tante belle manifestazioni.

"Volendo buttarla lì - conclude Don Giuseppe Undari - servirebbero altri 100.000 euro per riqualificare tutto l’edificio e le opere all’interno esistenti”.