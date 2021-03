Il lettore scrive: "Ancora rifiuti abbandonati per le vie della città"

di: Redazione - del 2021-03-03

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni di diversi lettori, i quali si rivolgono alla Redazione per denunciare l'ennesimo abbandono di rifiuti per le vie della città.

Questa volta l'episodio riguarda la via Trapani, dove gli incivili buttano la spazzatura per strada e come ci segnala qualche cittadino della zona, pare che si tratti anche di residenti del posto. Inoltre, il posto viene preso d'assalto dai cani che fanno festa insieme ai topi tra i sacchetti abbandonati.