Parco Archeologico alla "ricerca" di sponsor per finanziare interventi, restauri e iniziative. Pubblicato avviso

di: Redazione - del 2021-03-04

La Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria ha diffuso un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse volte alla sponsorizzazione e al finanziamento di iniziative, eventi, mostre, attività culturali e di interventi di restauro a tutela e salvaguardia del patrimonio culturale del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria.

L’Avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione. Sono altresì ammessi a partecipare i consorzi stabili e gli operatori temporaneamente riuniti in ATI (Associazione Temporanea d'Impresa.

Le attività oggetto di sponsorizzazione possono riguardare:

a) supporto ad ambienti o aree specifiche della sede centrale del Parco e delle altre sedi museali;

b) supporto ad eventi e attività ordinarie o straordinarie della programmazione del Parco, comprese quelle didattiche destinate ai bambini o alle scuole;

c) supporto ad allestimenti o progetti espositivi direttamente prodotti o ospitati negli spazi del Parco, o in altre sedi che prevedano la curatela scientifica del Parco stesso;

d) supporto a progetti di ricerca scientifica e/o collegati ad operazioni di ricerca nazionali ed internazionali, cui il Parco partecipa da partner o da ente capofila;

e) supporto a temi di interesse generale e trasversali alla programmazione del Parco (es. sviluppo sostenibile, economia circolare, digital innovation, etc.);

f) iniziative, eventi, mostre, attività culturali e interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio culturale del Parco.

Sono ammesse ulteriori proposte di sponsorizzazioni aventi per oggetto un contenuto non menzionato in questo elenco, purché ritenuto valido dalla Direzione del Parco.

Le proposte di sponsorizzazioni saranno valutate dalla Direzione tenendo conto dei seguenti parametri:

a) oggetto e forma di sponsorizzazione;

b) valore economico della sponsorizzazione economica o valore normale della sponsorizzazione tecnica;

c) tipologia di benefit richiesti;

d) durata della sponsorizzazione;

e) grado di compatibilità della proposta con le iniziative oggetto della sponsorizzazione.