“La pandemia e la Dad che ha cambiato la scuola tra difficoltà e speranze”. Lettera aperta del Prof. Vito Caime

del 2021-03-07

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus ed è stata sospesa la didattica in presenza, le scuole, non con poche difficoltà, si sono dovute attrezzare per avviare, così come richiesto dalla normativa, le attività di didattica a distanza.

Si tratta sicuramente di una modalità nuova, alla quale nessuno era abituato, da alcuni anche osteggiata; una modalità che presenta molte problematiche, ma che offre anche degli spunti interessanti sui quali riflettere.Ovviamente, per le scuole e le famiglie, questo è un tema caldo, che non manca di sollevare critiche e osservazioni.

"Gentilissimi colleghi, dirigenti scolastici, operatori nell’ambito della didattica scolastica e nella scuola in generale, educatori e cittadini tutti; mi trovo a scrivere questo mio sfogo non per recriminare o lamentarmi di una situazione di una gravità senza precedenti che ci siamo trovati improvvisamente ormai da un anno a dover affrontare tutti e che chi più chi meno sta facendo la sua parte e ne sta pagando le conseguenze.

Alcuni hanno dovuto pagare il prezzo più alto “LA VITA” propria o di un proprio caro, altri stanno pagando in termini di lavoro e di conseguenza di impossibilità a poter tirare avanti la propria vita e quella dei propri cari.

Gli effetti di questa pandemia non sono solo quelli che ho descritto fino adesso ma ci sono effetti collaterali di cui purtroppo se ne parla poco e mi riferisco, oltre che a quelli psichici, cominciando da tutte quelle patologie che hanno subito un peggioramento a causa dell’interruzione delle dovute cure o a tutte quelle patologie legate alla vista che a causa della Didattica a Distanza sono peggiorate, a patologie legate a ore ed ore di inattività fisica passate seduti al PC e che hanno portato a trombosi, a deterioramento delle articolazioni delle ginocchia, dei polsi e della colonna vertebrale in quanto la mancanza di movimento che prima faceva normalmente parte integrante della nostra vita, adesso è venuta meno causando oltre che un sovrappeso nella maggior parte della gente anche una seria ipotonia muscolare provocando seri problemi alle articolazioni delle ginocchia e della colonna vertebrale.

Ne parlo con cognizione di causa in quanto li sto vivendo in prima persona e mi ha catapultato avanti di dieci anni. Mi sono sempre speso al massimo per il mio lavoro, per i miei alunni, per i colleghi e per la scuola e adesso ne sto apprezzando ancor di più il valore per quanto mi manca tutto ciò che prima davamo con leggerezza per scontato.

Insomma una disperazione che ci accomuna tutti quanti ed è per questo che l’unica cosa da fare è di non fare di una tragedia così immane e globale un fatto o una propaganda politica, come purtroppo è successo fino ad ora e per la quale dovremmo soltanto vergognarcene ma dovremmo far nostro quel senso patriottico che recita il nostro INNO NAZIONALE “STRINGIAMCI A CORTE SIAM PRONTI ALLA MORTE”, dovremmo avere il coraggio di ritrovare quell’unità Nazionale ed essere più tolleranti, più solidali, più rispettosi del prossimo, più ligi al dovere e a seguire le regole perché diversamente il prezzo che pagheremo sarà ancora più alto."

Prof. Vito Caime