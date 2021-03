CVetrano, domenica volontari in azione per “Colorare la Città”. “Portate una piantina per abbellire Corso Vittorio Emanuele”

di: Francesca Caprarotta - del 2021-03-05

“Anche dal letame, nascono i fior” cantava De Andrè. Nonostante non cessino gli abbandoni di sacchetti di rifiuti per le vie della città, a Castelvetrano, c’è voglia di “fare la differenza”. L’inciviltà va condannata con le dovute sanzioni, ma anche nella comunità.

Per questo, ogni genitore che vuole trasmettere il messaggio corretto ai propri figli, si interroga su questo e altri temi, e si trova nella situazione di dimostrare come “fare la differenza”, così come sta cercando di fare l’attivista Emanuela Indiano, impegnata per l’ambiente e il sociale, che anche questa domenica ha organizzato un evento. Dopo l’evento di domenica scorsa, presso la chiesa di S.Giuseppe, giorno 7, l’appuntamento è alle ore 9,00 presso piazza Matteotti per “Colorare la città”.

La redazione di Castelvetranonews ha raggiunto Emanuela Indiano per scoprire i dettagli dell’evento che segue l’hashtag #iofaccioladifferenza.

Come nasce l’idea di questi eventi?

“Spesso passeggio con i miei figli, e loro stessi si accorgono del degrado che purtroppo in questa città inneggia sempre più. Quindi ho deciso di "colorare la città" questo un po' il motto.

Domenica scorsa abbiamo pulito e sistemato San Giuseppe. Ho lanciato anche un hashtag #iofaccioladifferenza. Spero di poter continuare con questi eventi, perchè ho sempre creduto che la città è dei cittadini e non di chi amministra. Questa domenica alle 9:00 , lancerò insieme a tutti coloro che parteciperanno un messaggio per piazza Matteotti. ”

C’è una collaborazione con l’amministrazione?

“Ho ricevuto disponibilità dall’assessore Manuela Cappadonna affinchè noi volontari possiamo togliere i vasi rotti della via Vittorio Emanuele, che poi verranno sostituiti con dei nuovi. A tal proposito, l'amministrazione sta provvedendo a comprarli. Si tratta di vasi di plastica, molto rovinati, che di certo rendono più scadente la vista del nostro corso.”

Anche in Piazza Matteotti saranno messe le piantine come a San Giuseppe?

“Sì, i fiori per abbellire le aiuole li comprerò io. Chi vuole può portare una piantina.”

Hai ricevuto l’adesione di qualche associazione?

“L’idea parte da me come singolo privato cittadino perché vorrei che la gente mettesse il cuore al di là di ciò che rappresenta, ma in questi giorni ho ricevuto richieste di informazioni e adesioni da più parti.

La scorsa domenica ha partecipato Alberto Maltese, la consigliere Anna Corleto, alcuni assessori (Foscari, Mistretta, Cappadonna) e qualche membro del comitato dei genitori. La scorsa volta c'era anche il prof. Saverio Francesco Calcara. Si tratta di amici e persone che amano la città tanto quanto me. E spero veramente di coinvolgere sempre più gente.”

Qual è il messaggio che vuoi trasmettere alla comunità?

“L’idea che voglia dare è proprio questa: far dimenticare il ruolo che normalmente si ha, e donare del semplice tempo per amare la propria città e renderla migliore per noi e i nostri figli.”

Ringraziamo Emanuela Indiano per la disponibilità, auspicando che questi eventi possano continuare e crescere nello spirito del miglioramento della comunità. L’appuntamento è quindi per domenica 7 marzo alle ore 9.00 in Piazza Matteotti. Non mancate!