Messina Denaro votato a Padova da un Consigliere come Garante per i diritti dei detenuti. Scoppia il caso

di: Redazione - del 2021-03-05

(ph. fattidicronaca.it)

Matteo Messina Denaro votato lo scorso 3 Marzo da un Consigliere Comunale di Padova come garante dei diritti dei detenuti. Il caso è stato sollevato dal Consigliere Comunale di Padova Stefania Moschetti la quale ha reso nota la vicenda che potrebbe finire in Procura e all’Antimafia come annunciato da altri consiglieri comunali che presenteranno un esposto per far luce sulla vicenda. Il voto è avvenuto in maniera segreta e, pertanto, non è stato possibile individuare l’autore della votazione che sta creando non poche polemiche e prese di distanza.