Castelvetrano sempre più circondata da pale eoliche. “Quante ne dovremo vedere ancora?”

di: Enzo Napoli - del 2021-03-06

Castelvetrano ha avuto la fortuna di avere un territorio ricco di tutto quello che si può desiderare. Esso dispone di un eccezionale patrimonio naturale reso ancora più ricco dal patrimonio storico monumentale che ci hanno lasciato i nostri antenati. Abbiamo il mare, il lago, tre fiumi, le riserve, il Parco Archeologico ecc. ecc. In questi ulti anni il territorio si è arricchito di nuovi elementi che stanno completando il quadro decorativo rendendolo sempre più interessante.

Mi riferisco alle pale eoliche che sono distribuite tutte intorno alla città e visibili dai palazzi a dalle periferie. Queste pale circondano la città dalla direzione Mazara, girando in senso orario, fino al monte San Calogero.

E’ rimasto vuoto solo il lato mare. Ebbene, siccome questi parchi eolici sono di grande effetto visivo ed arredano gradevolmente il territorio, si sta pensando di costruirne altri quattro, attorno al nostro territorio, di cui uno ad appena tre chilometri dalla periferia nord della città. Si tratta del parco eolico in contrada Bigini-Magaggiari con 7 pale piccole-piccole….alte complessivamente appena metri 180 (leggasi centoottanta).

Per chi le volesse vedere e godersi lo spettacolo basta posizionarsi davanti la vetrina di esposizione dell’ex negozio Rosolia in piazza Principe di Piemonte e guardare lungo la via Marconi, verso la chiesa di Sant’Antonino. Già ne hanno montate 5, a giorni monteranno le altre. Ovviamente il parco occupa un’area che archeologicamente era molto interessante; mah pazienza! tanto aree di interesse archeologico a Castelvetrano ne abbiamo tante, quindi sacrificarne alcune non ha alcuna importanza.

Poi visto che è rimasto sprovvisto di pale solo la zona sud del territorio perché non fare un bel parco alle magaggiare del Belvedere, tra Castelvetrano e Campobello?

Un altro lo si potrebbe costruire vicino il Parco Archeologico, così potremmo vedere il bel contrasto tra "lu FUSU DI LA VECCHIA" con un vicino palo. Per chiudere, speriamo che nel territorio già pieno, questi nuovi 4 parchi contribuiscano a completare il quadro citato e che nonostante la grande abbondanza di energia che produce il nostro territorio le bollette della luce continuino ad aumentare.