Dall'8 al 13 marzo torna l' evento nazionale del FAI, le “Giornate FAI per le scuole” in edizione digitale

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-07

Dall'8 al 13 marzo 2021 torna il grande evento nazionale del FAI, le “Giornate FAI per le scuole”, quest'anno in edizione digitale! Per un’intera settimana gli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico “G. Pantaleo”, guidati dalla prof.ssa Daniela Giancontieri trasmetteranno in diretta su Instagram, per permettere a tutti di godere delle bellezze del nostro territorio anche a distanza, sia da scuola che da casa. Gli apprendisti Ciceroni vi porteranno in una zona straordinaria del territorio di Castelvetrano dove vi illustreranno:

• le tombe preistoriche della zona di Marcita, risalenti a circa 4.000 anni fa

• il lago Delia

• la Chiesa della Santissima Trinità di Delia.

Le visite saranno trasmesse in diretta, giorno 8 e 10 Marzo alle ore 12 sul profilo Instagram della Delegazione FAI di Castelvetrano e disponibili in differita sul relativo canale IGTV.

Seguici sulla nostra pagina IG: https://www.instagram.com/delegazionefaicastelvetrano/

Link ed orari:

SITO PREISTORICO MARCITA: https://www.fondoambiente.it/luoghi/sito-preistorico-marcita?mfi

LAGO DELIA: https://www.fondoambiente.it/luoghi/lago-delia?mfi

CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ DI DELIA: https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-ss-trinita-di-delia?mfi