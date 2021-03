In occasione della Festa della Donna, la ricetta di oggi delle "Sorelle in cucina" è la Torta Mimosa

di: Redazione - del 2021-03-08

Oggi ricorre la giornata internazionale dei diritti della donna a cui è legato come fiore simbolo la mimosa. Per la rubrica "Sorelle in cucina", vi proponiamo una ricetta per allietare questa giornata, malgrado la pandemia in corso.

La ricetta proposta dalle sorelle Isabella e Alessia Maniscalchi, che in esclusiva in anticipo a tutti i canali social delle sorelle potrete leggere su Castelvetranonews è la torta Mimosa. Se volete vedere la video ricetta ecco il link https://youtu.be/S53RSB1QcOc

Di seguito, riportiamo ingredienti e procedimento per iscritto.

Ingredienti pan di Spagna

-6 uova

-180 zucchero

-80 amido grano o mais

-80 farina 00

-Una fiala di aroma vaniglia

-un cucchiaino di colorante giallo in gel

Ingredienti per il ripieno

-5 tuorli

-120g di zucchero

-30 g di farina ‘00’

-latte 500ml

-baccello di vaniglia

-scorza di mezzo limone

-A piacere 130 g di panna montata

-250g di frutti di bosco

-2 cucchiai di zucchero

- succo di mezzo limone

Procedimento

Montare per 12 minuti circa le uova con lo zucchero. Prima della fine, aggiungere il colorante e l’aroma vaniglia. Incorporate le polveri setacciate, mescolando con una spatola dall’alto verso il basso. Versate il composto in una tortiera da 24cm (imburrata ed infarinata ) in forno a 180 gradi per 25-30 minuti.

Per la crema, iniziate a riscaldare il latte con il baccello di vaniglia e le scorze del limone. In un altro pentolino mescolare i tuorli con lo zucchero. Incorporate il latte caldo e mescolare. Mettere sul fuoco. Poco alla volta unire la farina. Appena si addenserà spegnere e versare in una ciotola coperta di pellicola.

Riporre in frigo fino a quando non sia completamente fredda. Dopo di ciò, a piacere potete aggiungere la panna montata.

Appena sarà terminata la cottura del pan di spagna e si sarà raffreddato, dividerlo in tre dischi (privandolo dei bordi). Due di essi, tagliateli a quadratini di circa 1 cm. Il disco intero lo useremo come base. Usando il cerchio di metallo, versare metà della crema, i frutti di bosco (conditi mezz’ora prima con succo di limone e i due cucchiai di zucchero) e la restante crema.

Mettere in frigo per almeno 2 ore, togliete l’anello e decoratelo con i quadratini di pan di Spagna.