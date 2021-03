CVetrano, danneggiate le rastrelliere per le biciclette degli studenti donate alla Pappalardo dal Comitato dei Genitori

di: Redazione - del 2021-03-08

A rendere noto l’atto vandalico è stato Comitato Genitori Castelvetrano che con una nota ha così commentato il fatto: “Oggi ci siamo svegliati con una brutta notizia. Abbiamo donato alle scuole medie di Castelvetrano delle rastrelliere, per permettere ai ragazzi che vanno a scuola con la bicicletta di poterle posizionare. Alla scuola media Pappalardo, stamattina sono state vandalizzate.

La dirigente, Dott.ssa Maria Rosa Barone,che ringraziamo per la sua disponibilità e attenzione verso i ragazzi, è amareggiata quanto noi per l'accaduto. L'amministrazione si è impegnata, al collocamento delle stesse che doveva avvenire in settimana con del cemento.

Ringraziamo il sindaco Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano e tutta l'amministrazione per la vicinanza e la disponibilità dimostrata sempre nei confronti del Comitato Genitori Castelvetrano.

Un tale gesto denota un inciviltà, una macanza di appartinenza e amore per il bene comune immane oltre a IGNORANZA perché distruggere un bene che va beneficio di tutti figli, nipoti, noi stessi è assurdo. Ma noi non ci arrendiamo denuncieremo sempre e speriamo che l'autore di un tale scempio sia punito. Un appello a tutti i genitori educhiamo i nostri figli alla civiltà al rispetto del proprio luoghi e alla legalità”.