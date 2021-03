Ex piazzale Stazione a Marinella. Alfano intima a Ferrovie dello Stato la messa in sicurezza del muro crollato

di: Redazione - del 2021-03-08

Il Sindaco di Castelvetrano, in seguito al sopralluogo effettuato dal tecnico di servizio riguardante il muro di recinzione e di contenimento dell'area di pertinenza dell'ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte, ha ordinato alla Rete Ferroviaria in qualità di proprietaria e alla FERSERVIZI S.p.A., nella qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, la messa in sicurezza dello stesso.

Il muro aveva subito un danno qualche anno fa, quando a causa del forte maltempo, il 6 febbraio 2018, era crollata la parte che delimita l’ex piazzale della Stazione.

Gli interventi di consolidamento saranno necessari ed indispensabili al fine di eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, transennando le aree adiacenti ed installando adeguata segnaletica che indichi il pericolo del muro.

Il Sindaco ha chiesto che al termine dei lavori venga trasmesso al Comune un certificato attestante la messa in sicurezza del muro.