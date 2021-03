Tasse e gioco, chi vince e chi perde: come funziona in Italia dopo il DL Dignità

di: Luca Beni - del 2021-03-08

Dal 2012 al 2018 sono passati circa sei anni, confluiti tutti nel Decreto Dignità. In meno di un decennio il governo ha applicato una dura stretta sul mondo del gioco. “E continuerà così, fino al 2023. Soldi di fortuna, vincite, ma la tassazione è uguale ed unanime per tutti”, come sottolineano gli esperti di Gaming Insider all’interno di un’indagine sulla pressione fiscale del gioco legale in Italia.

Eppure spesso ci si chiede come funzioni la regolamentazione delle tasse sul gioco. Si tratta, va detto, di una materia recente. Fino a non molto tempo fa chi vinceva a gratta e vinci o win for life non aveva preoccupazione alcuna. Ma dal 2012 sono iniziati i primi cambiamenti: le lotterie sono state tassate del 6% per ogni vincita eccedente i 500 euro. Nel corso degli anni, anche recenti, la tassazione è stata modificata. In ultimo è arrivato il Decreto Dignità , che ha dato una mazzata decisiva al mondo del gambling.

Oggi la tassazione avviene in base alle varie tipologie di gioco: quelli da casinò, il lotto, i gratta e vinci hanno tutte tassazioni differenti. Il PREU, prelievo erariale unico, ha infine portato la tassazione al 19%.

Il Decreto Dignità invece ha inasprito le misure. Il tutto è nato per dare una stangata al settore, nel tentativo in realtà vano di sensibilizzare il pubblico sul tema ludopatia. Motivo nobile ma dalla dubbia efficacia: oggi i numeri del gioco sono in salita, le scommesse di circa il 17%. A perderci sono stati solo gli operatori e i club calcistici, che hanno visto ridurre gli introiti dalle partnership con le agenzie di scommesse. Il Decreto Dignità ha colpito sia i casino online AAMS sia quelli del settore fisico.

Dal 2018 intanto le tassazioni sono aumentate e portate al 6,25% per le macchine di tipo VLT e al 19,25% per le slot. Da qui al 2023 intanto il percorso di tassazione crescerà gradualmente fino ad arrivare al 6,75% per le VLT e al 19,75% per le slot.

La tassazione applicata dal Governo è la più alta d’Europa. Intanto i risultati attesi hanno tradito le aspettative: tra i penalizzati ad oggi spiccano solo gli operatori. Chiamati a sostenere nuove, ingenti perdite dovute alla chiusura. Come se non bastasse la già alta tassazione.

Ma intanto i giocatori, se vincono, devono dichiarare? La risposta è no: la tassa è prevista come imposta unica e il giocatore non ha oneri specifici. Paga, insomma, solo la fonte della giocata: l’operatore, per tutti. E quando si gioca, la somma vinta è già tassata.