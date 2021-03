CVetrano, Aldo Tripoli entra ufficialmente in Consiglio Comunale. Definita la questione tributaria

di: Redazione - del 2021-03-08

Aldo Tripoli entra in Consiglio Comunale. Definita la questione che aveva sospeso l’eleggibilità del Consigliere del Movimento 5 Stelle chiamato a sostituire il dimissionario Maurizio Bonasoro. Oggi il Consiglio Comunale (22 votanti, 3 astenuti e 19 si) ha dato il suo responso definitivo sulla vicenda sorta per l’esistenza di debiti pregressi su Imu, Tari e Tasi dello stesso Consigliere che, in data 5 Marzo, ha completamente azzerato ogni forma di debito verso il Comune.

La questione era stata sollevata dall’ex vice sindaco Virzì, suo compagno di partito all’interno del Movimento 5 Stelle. L’opposizione aveva chiesto di sanare il debito nei confronti del Comune entro dieci giorni ed era già stato notificato il provvedimento che prevedeva di procedere al pagamento, altrimenti Tripoli sarebbe risultato incompatibile con la carica di Consigliere. Oggi la questione è stata definitivamente risolta.