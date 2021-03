Buona presenza di volontari per la pulizia e abbellimento della Piazza Matteotti. Cittadini e Consiglieri insieme

del 2021-03-07

Anche questa mattina i volontari #iofaccioladiffenza si sono dati appuntamento in piazza Matteotti alle 09:00 per ripulire e colorare con piantine colorate le aiule della piazza. In tanti si sono prodigati per ripulire, piantare, raccogliere i resti e differenziare i rifiuti, presenti cittadini comuni, attivisti cinque stelle e rappresenti dell'amministrazione comunale, l'assessore Cappadonna, l'assessore Mistretta, Emanuela Indiano tra le promotrici di queste attività, i consiglieri Manuzza e Corleto e l'instancabile signor Zizzo sempre presente.

Anche alcuni bambini tra i volontari. Un esempio di cittadinanza attiva encomiabile sicuramente. Un ringraziamento a chi ha donato le piante che speriamo vengano successivamente curate da chi si occupa di verde pubblico