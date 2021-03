Campobello piange Vito Licata. Il Covid-19 miete un’altra vittima

del 2021-03-07

Si è spento dopo una settimana di ricovero presso il Covid Hospital “Paolo Borsellino” di Marsala Vito Livata, ex vigile urbano, corrispondente del Giornale di Sicilia e Direttore di Campobellonews.it. Licata era ricoverato da poco meno di una settimana a Marsala insieme alla moglie la quale anch’essa aveva contratto il virus. Le condizioni della moglie sono migliorate mente per Vito Licata non c’è stato nulla da fare.

Una persona che lo conosceva bene, il Comandante Panierino ha voluto dedicare un ultimo saluto tramite la nostra redazione:" Ho appreso la notizia della scomparsa del mio collega Vito Licata questo pomeriggio, mentre mi trovato a Campobello di Mazara in compagnia del Sindaco, Giuseppe Castiglione. Ho avuto subito un nodo alla gola e, con fatica, ho trattenuto le lacrime. Vito è stato mio collega per oltre 20 anni ed abbiamo condiviso i momenti belli e i momenti brutti della nostra professione. Lo ricorderò sempre per la professionalità e per la dedizione che ha giornalmente profuso nel suo lavoro, specie in un settore che lo ha notevolmente appassionato, per il suo amore verso gli animali: il randagismo. Anche dopo aver lasciato il Corpo di Polizia Municipale, è stato sempre vicino a noi, nonostante questo maledetto virus che ci ha tenuto fisicamente lontani e che, improvvisamente, lo ha tolto all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici, tra i quali mi onoro di essere stato. Alla famiglia, le mie più sentite condoglianze e quelle di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale."

Alla Famiglia Licata vanno le condoglianze della Redazione e del Direttore Elio Indelicato.