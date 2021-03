La Festa delle Donne e l’omaggio poetico di Ignazio Butera all’universo femminile

del 2021-03-08

La festa della donna con un omaggio di Ignazio Butera. Nella giornata dedicata alla donna, un pensiero speciale ad un uomo forte e dinamico. Ignazio Butera rappresenta ancor'oggi, il coraggio dai risvolti socio-politici decisamente intensi, per aver dedicato parte della sua consistente e densa vita a questa cittadina.

Lo stesso, dedicò tantissimi anni orsono, una poesia per ricordare la donna come esempio di moralità e non, nel giorno in cui, il pensiero degli uomini riflette sulle donne.

"Nun mi pozzu riurdari oggi sulu di tia mimusa e ciuri di sfarzu fussi ngnuranti peggiu d'un mulu chi jetta cavuci 'pi l'ottu di Marzu Ogni jornu Ottu Marzi pi tia tuttu l'annu sempre prisenti e no' un jornu pi fari faria na rosa, un ciuri e restu nenti

Auguri sinceri, pinzeri d'amuri pi oggi, sempri ( chistu, è caluri!) pi nzemmula viviri gioia e duluri

Ti offru stu cori e stu mazzu di ciuri

La donna è fimmina, matri amurusa, è amanti, amica, è ciuri di rosa è zita, mogghi e puru na sposa lu restu, cridimi, è n'avutra cosa".

Una poesia di rara uniformità veritiera, orgogliosa e piena d'interiore gentilezza verso l'altro sesso, non dimenticandone l'importanza costante, quotidiana e lungimirante nel ruolo svolto.

Grazie al maestro Butera per una perla di rara saggezza emotiva.