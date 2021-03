"Ok la Dad per la pandemia, ma la vera scuola è in presenza per il bene e la crescita degli alunni"

di: Francesco Saverio Calcara - del 2021-03-10

Resta di preoccupante attualità un articolo di Pietro Ciarlo, pubblicato il 22 aprile 2020 sul sito “la Costituzioneinfo”, nel quale si mette in luce, in modo convincente ed equilibrato, una delle questioni che sono diventate, purtroppo, cruciali nelle ultime settimane, in relazione alla problematica riapertura delle scuole in tempo di pandemia.

Il riferimento è ad uno dei tre grandi diritti sociali dell’era contemporanea, cioè, accanto alla previdenza e alla salute, al diritto all’istruzione.

Tale diritto - spesso compromesso dalle difficoltà di un sistema pubblico non sempre adeguato a dare risposte sia in termini strutturali sia in termini di contrasto, ad esempio, all’analfabetismo di ritorno al fenomeno della dispersione scolastica - va difeso come necessaria risposta che la società nel suo complesso – e lo Stato in primis, come espressione di essa – deve dare rispetto al “grande interrogativo” che oggi deve essere posto ad una generazione, nata col computer e con lo smart phone, alla quale si deve però fare comprendere “perché è importante studiare”.

Studiare, dice giustamente Pietro Ciarlo, «oltre che a trovare lavoro, serve a capire di più, ad esercitare la comprensione. La passione a capire caratterizza gli umani: Ulisse era curiosissimo. Esistiamo per capire. Finanche il successo dei quiz televisivi può essere spiegato in questa chiave.

Quale è il gioco?

Rispondere, dunque, sapere». Ecco perché la scuola deve essere il luogo del sapere.

L’istruzione non deve essere considerata come semplice acquisizione di dati, come mero apprendimento di “competenze”, ma come “formazione” come capacità di acquisire gli strumenti necessari per crescere culturalmente, psicologicamente e socialmente, per acquisire un certo grado di responsabilità e autonomia e, infine, formare alla cittadinanza e alla vita democratica.

In tal senso l’istruzione non è solo un diritto individuale, ma anche un interesse della collettività. Le parole della Costituzione per il diritto alla salute, «vanno benissimo anche per il diritto all’istruzione e sono bellissime. Il progresso della persona è anche un interesse della collettività, le due cose coincidono».

In tempo di pandemia, si è resa necessari la cosiddetta didattica a distanza, come misura alternativa alla cosiddetta didattica in presenza, in relazione all’esigenza del distanziamento sociale imposto dalle regole di contrasto al contagio.

Ciarlo, nel suo articolo, non nega che lo spazio digitale dispieghi «uno straordinario e tendenzialmente assorbente potenziale formativo», considerato oltretutto che tale espediente didattico si rivolge a soggetti di quella che viene definita Gen Z, generazione Zeta, quella dei nati tra il 1997 e il 2012, dei giovanissimi, primi a non aver conosciuto un mondo senza tecnologie e ambienti digitali, cosa che non può non influire su come vivono quotidianità, consumi e aspettative nei confronti della società, del lavoro...

E dunque, uno dei compiti della scuola diventa oggi anche quello di supportare i giovani «nell’uso critico della rete al fine di imparare a valutarne i contenuti e riconoscerne i pericoli», ponendosi al contempo quale luogo alternativo allo strapotere di internet.

La scuola deve essere un “contropotere critico” dove l’alunno sia abituato al ragionamento autonomo e personale contrapposto alle semplificazioni omologanti di un mondo dove Wikipedia è divenuta la nuova Bibbia. Ne discende l’imprescindibile esigenza della didattica in presenza.

La scuola è innanzitutto un luogo fisico, dove l’alunno interagisce coi compagni ma anche con figure adulte significative esterne alla famiglia. Quindi, i contesti scolastici sono tra quelli più importanti da prendere in considerazione in questo processo.

Come si evidenzia ormai da più parti, infatti, la qualità della relazione con gli insegnanti è un aspetto di particolare rilievo nel processo di individuazione, per come contribuisce a formare l’immagine di sé dell’alunno.

Una peculiarità della scuola è quella di proporre contesti di relazioni contemporaneamente con adulti e coetanei, e quindi occasioni di sperimentare in più direzioni, ma dentro una cornice diversa dalla famiglia, e più complessa da quella fornita dai contesti informali di socializzazione, le proprie potenzialità cognitive, relazionali e affettive.

Compito fondamentale di questa scuola – che non rinuncia al supporto che può venire dall’informatica, ma che non ne fa l’unico strumento didattico - è quello di educare. Penso che si possa dire che la scuola educhi attraverso la cultura, mostrandone il carattere vitale e facendo assaporare ai più giovani la ricchezza che essa ha in ordine alla crescita dell’umanità di ciascuno.

La cultura offre gli strumenti per capire la realtà e per interagire con essa; ma dà anche le chiavi per comprendere la propria umanità, nel suo senso e nei suoi valori; fornisce parole per raccontare la propria vita, per metterla in relazione con gli altri, per renderla disponibile al confronto e quindi al suo affinamento e arricchimento.