"Un cucciolo che arriva in casa, le attenzioni da riservare e il senso di responsabilità verso l'ultimo arrivato"

di: Marisa Patti - del 2021-03-10

Amare gli animali è una cosa che risulta spontanea a molti esseri umani. Cani e gatti suscitano la nostra immediata tenerezza in maniera particolare quando sono cuccioli. Eppure talvolta la gestione di un cucciolo può risultare un pochino complicata. La decisione di far crescere la nostra famiglia con l'arrivo di un cucciolo deve essere presa con estremo senso di responsabilità.

Non credo di esagerare, paragonando l'arrivo in famiglia di un cucciolo alla presenza di un bambino piccolo. Un cucciolo di cane e un cucciolo d'uomo hanno molte esigenze in comune: hanno bisogno di cure, di amore e di essere guidati nella crescita.

Quando decidiamo di allargare la nostra famiglia con un cucciolo, dobbiamo cercare di seguire alcuni consigli importanti: NO a cucciolate casalinghe, NO a cuccioli comprati su siti internet, NO a cuccioli presi nel periodo natalizio ( i cuccioli non sono un pacco regalo).

Altra cosa importante è lasciare il cucciolo con la madre tutto il tempo necessario per la sua crescita armonica,un cucciolo non va separato dalla madre prima che abbia raggiunto i 60 giorni di vita, l'allontanamento provoca degli scompensi nell'accrescimento e nell'apprendimento, per esempio solo la madre può insegnare bene al suo cucciolo l'inibizione del morso,un cucciolo che non ha avuto questo insegnamento dalla madre talvolta può creare problemi da adulto.

Ricordiamo inoltre che i cani crescono velocemente, diventano adolescenti a 6/7 mesi e adulti dopo un anno di età, per cui trattarli come eterni cuccioloni può essere un errore.

Quando finalmente nella nostra famiglia arriva il nostro nuovo amico, entra in gioco e diventa fondamentale, il suo compagno umano, non mi piace chiamarlo padrone, né proprietario, poiché un cane è un essere vivente senziente e non una cosa, preferirei chiamarlo "maestro" ,"guida", perché di questo un cucciolo ha bisogno: una guida da amare, a cui affidarsi, che lo guidi nella sua evoluzione.

Un altro errore che spesso facciamo, è quello di umanizzare eccessivamente il nostro cucciolo, è vero che i cuccioli sono per certi versi come dei bambini piccoli, ma non sono bambini, sono cani e come tali hanno diritto al nostro rispetto, al loro spazio, al gioco e soprattutto hanno diritto alla loro dignità e alla loro identità di cane, quindi non vanno eccessivamente umanizzati, perché spesso questo nostro comportamento può portarci ad avere eccessive aspettative e potremmo restare delusi.

Il cucciolo che arriva in famiglia porta una ventata di amore e allegria, starà bene con tutti ma sceglierà la sua guida e il suo maestro. Stabilito che un maestro insegna e non impone, sarà bene prima del suo arrivo leggere e informarsi sulla crescita dei cuccioli, la loro alimentazione e le loro esigenze, magari ci si può rivolgere a qualche esperto del settore, soprattutto se abbiamo scelto un cane di grossa taglia che può risultare difficile da gestire se non ben educato e socializzato.

Come sostiene l'istruttrice cinofila Claudia Franzetti crescere un cane è un grosso impegno, che richiede molti sacrifici, per questo dobbiamo essere sicuri di essere pronti per vivere questa meravigliosa avventura.

Se riusciremo a crescere un cucciolo sereno ed equilibrato scopriremo presto che la nostra vita è migliorata, vivere con un cane è un arricchimento e se in casa ci sono bambini cresceranno in maniera ancora più armonica e responsabile. La vita con un cane è insegnamento reciproco, saranno loro ad insegnarci talvolta quanto può essere bella una giornata di sole, una corsa sul prato.

La vita con un cane è uno splendido viaggio che vi lascerà ricordi indimenticabili. E se deciderete un giorno di ampliare la vostra famiglia, non aprite il vostro portafoglio, non serve, aprite la porta del box di un canile, ci troverete dentro un concentrato di tutto l'amore del mondo.

I perché del volontariato. Il significato della parola volontario è bellissimo: persona che liberamente, spontaneamente e gratuitamente mette a disposizione la propria attività e il proprio tempo. La parola racchiude in sé un campo semantico molto importante: libertà, spontaneità, generosità, disponibilitá, altruismo.

Il volontario regala le cose più preziose che ha: la propria libertà e il proprio tempo!! Spesso ci domandano il motivo che ci ha spinto verso questa attività. Senza dubbio la molla comune a tutti noi è: l'amore profondo verso gli animali, che non si limita ad avere nella propria vita la compagnia di uno o più di essi, ma che ti spinge verso i più indifesi e i più fragili.

Quando senti, leggi e vedi con i tuoi occhi tutta la sofferenza che li circonda, capisci che hai il dovere morale di provare a fare qualcosa, seppur limitatamente alle tue risorse e alla tua disponibilità di tempo da dedicare. Senti che il tuo poco, può fare la differenza per uno di loro e allora ecco che il poco diventa tanto!

Comincia così la tua storia meravigliosa con loro, inizia la tua vita parallela alla quale non potresti mai rinunciare nonostante la fatica,l e difficoltà e le critiche. Scopri che è là che vuoi essere in quel preciso momento e che stai realizzando la parte migliore di te.

E non solo, ogni volontario, così come ogni essere umano, è un piccolo mondo, con la sua storia, le sue fragilità, le sue ricchezze interiori e i suoi problemi. Ciascuno di noi ha attraversato e attraversa momenti difficili, ebbene in questi momenti senti il grande beneficio che trai dalla tua attività di volontario, senti che ricevi più di quello che dai: ogni sguardo, ogni carezza, ogni zampata di gioia, sono come un balsamo che scende proprio dove ne hai più bisogno.

Essere volontari, a qualsiasi età è uno stimolo a migliorarsi. Tra le fila della sezione Oipa Castelvetrano ci sono volontari di ogni età, e ci fregiamo della presenza di molti giovani che ci fanno ben sperare, che smentiscono i luoghi comuni sui giovani pigri e demotivati, che sono anche per noi adulti un esempio, loro imparano da noi e noi impariamo moltissimo da loro, soprattutto a stare al passo coi tempi, ci infondono la loro energia positiva.

Vederli lavorare con tanto entusiasmo, col sorriso sulle labbra, i capelli scomposti, gli stivali pieni di terra, anche sotto la pioggia è per noi una grande gioia. Nel volontariato le età si annullano, si diventa una piccola comunità senza tempo.

Volete restare giovani?..vi aspettiamo al rifugio comunale!!!