CVetrano, incidente in via Selinunte. Coinvolte tre auto. Ferita una donna

di: Redazione - del 2021-03-10

Un incidente stradale si è verificato stamane in via Selinunte dopo la Saica. Coinvolta nel sinistro una Fiat Punto bianca che procedeva in direzione Marinella di Selinunte e una Honda Jazz. A seguito dello scontro una terza auto, Mercedes, ha finito per tamponare una delle due auto coinvolte nel sinistro.

La dinamica del sinistro è da chiarire.

Sul posto il 118 che ha soccorso una donna rimasta ferita e i Vigili del Fuoco.