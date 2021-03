Santa Ninfa: Avviso per i buoni-spesa, via alle domande

di: Redazione - del 2021-03-10

Il Comune ha pubblicato un nuovo avviso, firmato dal sindaco Giuseppe Lombardino, per la concessione di buoni-spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Si tratta di un sostegno straordinario per le famiglie alle prese con le difficoltà economiche acuite dall'epidemia causata dal Covid-19.

«Un aiuto concreto - precisa Lombardino - per quei nuclei familiari che non godono di sostegni pubblici». I richiedenti non dovranno infatti percepire il reddito di cittadinanza, fruire di ammortizzatori sociali, percepire pensioni o forme di aiuto economico. Inoltre, l'Isee familiare non dovrà essere superiore al cosiddetto «minimo vitale», ossia a 6.702 euro.

Il modulo per la domanda è scaricabile dal sito internet dell'ente ( www.santaninfa.gov.it ) e una volta compilato dovrà essere trasmesso, entro il 16 marzo, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo pec del Comune: [email protected] . Le richieste saranno valutate dall'ufficio dei Servizi sociali, che provvederanno poi a stilare la graduatoria dei beneficiari.

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti dei buoni dal valore di 20 euro per ciascun componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 300 euro mensili.

Il buono-spesa dà diritto all'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità (latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta, verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia), di prodotti per l'igiene personale (sapone, dentifricio, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica), di prodotti per la pulizia della casa (detersivi, disinfettanti); di farmaci, prodotti per celiaci, prodotti per la prima infanzia rientranti comunque tra i generi di prima necessità.