CVetrano, Domenica volontari in campo nel quartiere Belvedere. L'appello: "Servono vasi di terracotta"

di: Redazione - del 2021-03-11

“Domenica, è stato bello anche perchè c'è stata la presenza di piccoli cittadini, che con le loro piccole manine hanno impreziosito la città. Presto metterò delle targhette con i nomi dei bimbi che hanno piantato la loro piantina” racconta Emanuela Indiano ai microfoni di Castelvetranonews.it, commentando la pulizia di Piazza Matteotti di domenica scorsa, cui hanno preso parte circa 50 persone.

Eppure, ciò non è stato sufficiente fino ad oggi per sensibilizzare alcuni irriducibili castelvetranesi, che continuano a sporcare le vie del centro e le campagne con sacchetti di rifiuti.

Incessante l’azione della Polizia Municipale che, con la collaborazione degli operatori ecologici, continuano l’opera indecorosa di aprire i sacchetti abbandonati alla ricerca di indizi riconducibili agli incivili, come bollette e lettere intestate. Cumuli di sacchetti con i talloncini di non conformità affollano anche gli angoli di alcune traverse del corso.

“Castelvetrano non ha solo incivili – continua Emanuela Indiano - Castelvetrano ha tante persone come me e Danilo Stagliano, pronti a mettersi in prima linea, sporcandosi le mani, con un unico obiettivo: migliorare la città dove cresceranno i nostri tesori più grandi: i figli. Nei giorni scorsi, Stagliano si è impegnato nella bonifica del campetto del quartiere Belvedere, che sarà la meta della pulizia di domenica 14 Marzo.

Abbiamo deciso di unire le forze, perché l’area è molto grande e tanto è il lavoro da eseguire. In questa zona, c’è bisogno di far ripartire tutto, di dare un segnale forte, e con molto piacere ho deciso di unirmi a lui.”

Attorno ai due attivisti, si sta creando una sorta di collettivo fatto di volontari che hanno risposto e continuano a rispondere alla chiamata al miglioramento del territorio.

La pulizia di domenica prossima permetterà di rendere il campetto pulito e a misura di bambini e ragazzi, che sono i maggiori fruitori della struttura.

Verranno inoltre sistemati i pali e la porta del campetto, saranno posizionati alcuni bidoni per la raccolta differenziata e alcune piantine.

“Nessun angolo della città deve rimanere indietro, nessun bambino deve rinunciare a giocare. Armatevi di sacchi, zappe, rastrelli, ma soprattutto buona volontà e partecipate in tanti. – afferma la Indiano in un appello ai suoi concittadini – Serviranno dei vasi di terracotta, anche usati e di varie misure. Saranno decorati con mille colori, per dare proprio senso di allegria e vita a questa città."

Se qualcuno si ritrova qualche vaso (di qualsiasi dimensione) che non usa, può contattarmi per farlo rivivere in un angolo della propria città".

L’appuntamento è per le ore 9.00 di domenica 14 Marzo presso il campetto del campetto del quartiere Belvedere in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.