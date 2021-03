“Contraria al sei politico. Sì al merito. La Dad non significa studiare di meno”. Intervista alla Preside Tania Barresi

di: Redazione - del 2021-03-10

Il nostro Direttore ha incontrato la Preside del Polo liceale di Castelvetrano, per parlare di Dad e non solo.

Questa la dichiarazione della Prof.ssa Barresi: “Con la pandemia è cambiato tutto, sia in termini di relazioni umane, di apprendimento e di lavoro del docente. Il lavoro del docente è aumentato, non ci sono più orari, ci sono gli incontri pomeridiani con i ragazzi che stanno soffrendo una mancanza di relazione con i compagni ma anche con gli adulti. I docenti che ormai sono alla fine della carriera scolastica hanno incontrato diverse difficoltà, ma si sono sforzati e adattati perché tutto viene fatto in remoto. Anche il momento della ricreazione si è dovuto adattare per gli studenti che fanno lezione in presenza, sono state adottate delle regole e individuata una zona per ogni classe all’esterno”.

Poi aggiunge la Preside Barresi: “Io ho la possibilità di inserirmi nelle “aule virtuali” dei ragazzi e mi rendo conto che stanno perdendo tanto. All’inizio ero titubante, ma poi mi sono accorta che sono i ragazzi stessi a chiedere degli incontri per parlarmi di qualche problematica. Inoltre da pochissimo abbiamo aperto uno sportello di ascolto con una psicologa, la Dtt.ssa Guedi che segue i ragazzi e chiunque nell’ambito scolastico ha necessità di manifestare un suo disagio”.

Conclude: “Quest’anno non dovrebbe essere applicato il sei politico, io sono contraria. Ci sono delle difficoltà, ma nella valutazione si tiene conto di tutto, dobbiamo dare ai ragazzi quello che si meritano, anche perché non si studia di meno, è soltanto cambiata la modalità di apprendimento. Da Dirigente, da donna e da madre, mi auguro che tutto finisca presto e si possa ritornare alla normalità”.