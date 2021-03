Campobello, un altro furto all'Ist. per Geometri. Rubati computer e altro materiale

di: Redazione - del 2021-03-09

Furto in pieno giorno, la scorsa domenica, all’Istituto per Geometri di Campobello di Mazara. Ignoti, dopo aver rotto il vetro di una finestra sul retro, sono entrati, hanno forzato varie porte chiuse a chiave e hanno rubato computer e altro materiale. Si presume che il furto sia avvenuto intorno alle ore 13.

All’arrivo dei Carabinieri, parte della refurtiva è stata trovata fuori dall’istituto, ma non i computer che sono stati portati via dai ladri. Inoltre, non si tratta del primo furto perpetrato ai danni dell’istituto di Campobello. Non si esclude che i malviventi fossero certi della presenza dei computer, una merce facilmente vendibile.

Al momento del furto è scattato l’allarme, che è collegato con il personale della scuola, ma non era disponibile una pattuglia di Campobello, per cui sono intervenuti sul posto i Carabinieri di Mazara per gli accertamenti del caso.

Costernazione da parte della Dirigente, poiché si tratta del terzo furto avvenuto dall’inizio della pandemia e perché oltre al materiale sottratto si contano danni agli infissi per un totale di circa mille euro.