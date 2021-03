CVetrano, interruzione momentanea distribuzione idrica per lavori di manutenzione. Ecco le zone interessate

del 2021-03-09

(ph. www.detersivi-ecologici.net)

Castelvetrano. Oggi pomeriggio nella zona periferica via Trapani - via Lepanto e domani mattina zona centro a causa dei lavori di manutenzioni da parte di Siciliacque ci sarà una sospensione nella distribuzione idrica. Considerato che i lavori di riparazione sono già in corso, si prevede la regolare erogazione già da domani pomeriggio. Lo comunica l'Amministrazione Comunale.