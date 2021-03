Salemi, affidati lavori manutenzione verde pubblico e messa in sicurezza di alberi pericolanti

di: Redazione - del 2021-03-10

Per provvedere ad eseguire la potatura e mettere in sicurezza gli alberi di alto fusto sparsi per il territorio comunale che, stante la loro altezza, destano in caso di forte vento pericolo per la pubblica incolumità, il Comune di Salemi ha proceduto ad avviare una gara di appalto.

Il costo dei lavori è stato stimato in complessivi € 10.000,00 compreso IVA al 10%.

Il Comune, attraverso il portale di e-procurement della Centrale Unica di Committenza Pantelleria-Ustica-Lampedusa Linosa e Salemi, ha invitato tre operatori economici che hanno presentato le loro offerte.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta SCIMEMI IGNAZIO con sede in Salemi nella C/da Sinagia, che ha offerto un ribasso d’asta pari all ‘1,62% a seguito del quale l’importo a base d’asta di € 8.880,00 si riduce ad € 8.736,14 oltre ad € 210,91 per oneri di sicurezza, determinando l’importo contrattuale pari ad € 8.947,05 oltre IVA al 10%.