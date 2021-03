Dad “notturna” per alcuni alunni e Prof. Agate del Pantaleo per tifare Luna Rossa

del 2021-03-12

I ragazzi del liceo classico " G.Pantaleo " tifano Luna Rossa. Un gruppo di alunni della 3 b del liceo classico G. Pantaleo di Castelvetrano, assieme al loro insegnante il Prof. Agate Gaspare, si sono dati appuntamento in DAD alle 4 della notte per seguire in diretta le due regate che si svolgono in questi giorni in Nuova Zelanda. La barca italiana, Luna Rossa iscritta ad un circolo velico di Palermo, conduce attualmente la classifica per 2 a 2 . L'Italia comincia a sognare, infatti sarebbe un un'evento veramente eccezionale, ma alla portata dell'imbarcazione italiana Luna Rossa che ha dimostrato di reggere il confronto con i New Zeland, vincere la Coppa America. Lo spettacolo è assicurato, infatti le barche a vela volano letteralmente sull'acqua grazie ai foil e regolano l'altezza del volo con i flap raggiungendo così velocità superiore a 50 nodi ( quasi 100 km/h, una velocitàveramente ragguardevole per una barca a vela ).