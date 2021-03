Sicilia verso la zona arancione. Pasqua "blindata" in tutta Italia. Ecco le misure previste

del 2021-03-12

(ph. gds.it)

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma sarà consentita una visita al giorno ai parenti nella stessa Regione. Saranno consentiti gli spostamenti ma solo in ambito regionale Le nuove restrizioni anti-Covid saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile. Dal 15 marzo al 6 aprile le zone gialle passano in arancione, dunque anche la Sicilia.

«Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.