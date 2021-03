CVetrano: "I mastelli per la raccolta differenziata saranno distribuiti dopo Pasqua". Intervista all'Ing. Luciano Babos

di: Redazione - del 2021-03-12

Il nostro Direttore Elio Indelicato ha incontrato l'Ingegnere Luciano Babos della Sager-Ecoburgos, la ditta che si occupa della raccolta differenziata a Castelvetrano.

L'ingegnere Babos ci ha spiegato qualche novità sulla raccolta differenziata e quando saranno distribuiti i nuovi mastelli ai cittadini.

“I mastelli per la raccolta differenziata verranno distribuiti dopo Pasqua, nelle prime settimane di Aprile e verranno consegnati seguendo l’iniziale del cognome. Verrà data apposita comunicazione. Li consegneremo presso il centro della Protezione Civile in via Piersanti Mattarella.

I contenitori saranno quattro: tre di uguale dimensione e poi uno leggermente più piccolo per l’organico che a sua volta avrà dentro un contenitore ancora più piccolo “da sotto lavello”. Oltre i mastelli consegneremo anche un pacco di sacchi per la raccolta della plastica che dunque non avrà un contenitore. Altra novità è che il vetro potrà essere messo insieme ai metalli. I contenitori avranno il codice a barre e un microchip per capire quanto rifiuto andiamo a conferire.

Da ieri stiamo distribuendo una lettera con un nuovo dépliant con cui daremo tutte le informazioni. Nel nostro centro di raccolta si può conferire la plastica dura, le pile esauste o i rifiuti ingombranti”.

L'ingegnere Babos ha anche lanciato un appello: "i sacchetti della spesa sono biodegradabili e vanno conferiti nell'organico".