Dal Commissario Maltese alla fiction Rai1 “Makari” e il sogno di diventare un attore. Intervista al giovane cvetranese Mario Bivona

di: Doriana Margiotta - del 2021-03-13

La Sicilia è da sempre la cornice ideale per le produzioni cinematografiche. I più grandi registi hanno scelto la nostra isola come luogo perfetto dove ambientare le loro storie. Il cinema spesso è stato un veicolo importante per far conoscere le nostre bellezze naturali e storiche al pubblico internazionale, con un ritorno di visibilità che ha giovato anche al nostro settore turistico. Visitare i luoghi in cui sono stati girati film che hanno fatto grande il nostro cinema, è sicuramente un’esperienza che soprattutto nell’ultimo decennio ha preso sempre più piede.

La nuova fiction di Rai1 “Makari”, che andrà in onda la prossima settimana è ambientata tra le Riserva Naturale dello Zingaro, Baia Santa Margherita, Makari, il litorale di San vito Lo Capo e Marsala. La fiction prodotta dalla Palomar è tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri, il cui protagonista è Saverio Lamanna, interpretato dal bravissimo Claudio Gioè. In ogni puntata Saverio si impegna in indagini su omicidi, sparizioni e misteri.

Una vetrina importantissima per il nostro territorio, che farà da cornice ad una bellissima produzione che andrà in onda in prima serata.

Nel cast c’è anche un giovane di Castelvetrano, Mario Bivona che frequenta la seconda media dell’istituto comprensivo “Capuana-Pardo”. Mario non è alla sua prima esperienza. A sei anni è stato sul set del “Commissario Maltese”, in cui ha interpretato, come protagonista, Kim Rossi Stuart da bambino.

Ha fatto una piccola comparsa in "Una storia senza nome” del regista Roberto Andò, in cui partecipò insieme a tutta la famiglia. Infine, ha avuto una piccola parte nel film “Le tre P”, dedicato a Padre Pino Puglisi, in cui recitava in ruolo di uno dei bambini che frequentava la parrocchia a Brancaccio.

Mario, come è cominciata quest’avventura nel cinema e che emozioni provi quando sei sul set?

“La passione per la recitazione è nata per caso, ho mandato una mail per un casting e dopo un breve provino, mi hanno preso. È stata un’esperienza fantastica e così ho deciso di continuare. Stare sul set è emozionante, e devo essere sincero sono stati sempre tutti molto gentili con me, dai registi agli attori principali".

Da grande cosa vorresti fare?

Alle superiori vorrei fare teatro e studiare per diventare un bravo attore. Da grande voglio fare parte di questo mondo, mi piace moltissimo recitare. Inizierò con qualche scuola di teatro, che mi insegni tutte le tecniche della recitazione. Non sarà facile, ma ci voglio provare. Ho avuto la fortuna di iniziare per puro caso, e non voglio sprecare questa bella occasione”.

Il giovane Mario Bivona ha le idee molto chiare sul suo futuro e gli auguriamo di realizzare tutti i suoi sogni. Per la nostra comunità è un orgoglio sapere che nel casting di questa nuova fiction è presente un giovane castelvetranese.

È un ragazzo pieno di speranze, e grazie al sostegno della sua famiglia, soprattutto della mamma che lo segue ovunque e lo sostiene, sicuramente Mario farà tanta strada.

Durante l’intervista, anche se eravamo a distanza di sicurezza e con la mascherina, ho notato i suoi occhi pieni di vita e di desideri da realizzare.

In bocca al lupo Mario.