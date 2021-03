Si è spenta la Prof. Mimma Venezia Vaiana. Docente stimata e amata da intere generazioni

del 2021-03-13

Si è spenta, all'età di 87 anni, dopo una lunga malattia, la professoressa Mimma Venezia Vaiana. Ha fatto amare la matematica a generazioni di alunni. Nel corso della sua lunga carriera ha insegnato in quasi tutte le scuole di Castelvetrano; in ultimo al liceo classico Pantaleo del quale ha anche animato l'Associazione ex alunni. Vedova dell'avvocato Roberto Vaiana, ha dedicato la sua vita, oltre che agli alunni, alla cura del figlio disabile, scomparso qualche anno fa. I funerali si svolgeranno, nel rispetto delle norme anti Covid, lunedì alle 10,30 nella chiesa di San Giovanni Battista.