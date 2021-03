“I cittadini ci aiutino a combattere gli incivili. Controlli potenziati e nuove telecamere”. Intervista al Comandante Caradonna

di: Redazione - del 2021-03-11

Questa mattina, il nostro Direttore ha incontrato il Comandante dei Vigili Urbani di Castelvetrano, Avv. Marcello Caradonna, per parlare di raccolta differenziata e tanto altro.

Questa la dichiarazione del Comandante Caradonna: ”Stiamo lavorando duramente per scovare i delinquenti ambientali seriali, l’Amministrazione comunale ha istituito una cabina di regia sotto il controllo della Polizia Municipale e allo stesso tempo noi insieme alla ditta Sager abbiamo predisposto un’attività di contrasto che è stata implementata da un ulteriore gruppo aggiuntivo di Polizia Municipale che opera sul campo. È un’attività che opera in modo silente e siamo confortati dai risultati che stiamo raggiungendo.

Sono stati multati diversi cittadini e sempre insieme alla ditta Sager abbiamo acquistato un impianto di controllo tecnologico. Abbiamo sotto controllo diverse zone del territorio e delle videocamere a raggi infrarossi.

Nelle zone in cui stiamo operando in questo momento, via Milazzo, via Rampingallo e via Volturno prima abbiamo fatto un’attività di informazione e adesso di controllo e vigilanza e se fosse necessario anche una repressione sanzionatoria. L’abbandono illecito di rifiuti costituisce un fatto di rilevanza penale. I cittadini sono collaborativi e segnalano siti e autori degli abbandoni ma tanti altri si “dimenticano” di segnalare, voglio ricordare che noi garantiamo l’anonimato delle segnalazioni.

Noi siamo un organo di polizia giudiziaria, abbiamo accesso alle videocamere e questo ci consente di arrivare agli autori degli abbandoni ma chiediamo la collaborazione di tutti per individuare i siti e gli autori, è un interesse di tutti avere la città pulita.

Il collega Caime, insieme alla ditta hanno previsto subito dopo Pasqua la distribuzione dei mastelli che consentirà con il codice a barre di identificare più facilmente coloro che non depositano correttamente i rifiuti”.

Cambiando argomento, continua il Comandante: “Le strisce blu hanno avuto un iter problematico e ci stiamo interrogando sulla gestione della sosta, preferibilmente si tornerà sulla sosta a pagamento e l’amministrazione di concerto con la polizia municipale sta individuando le nuove aree, inoltre stiamo valutando la possibilità di istituire una sosta a tempo determinato”.

Conclude, infine: ”Per quanto riguarda l’occupazione dei Gazebi è una materia articolata e stiamo valutando se questa attività possa essere portata avanti nel rispetto della legge”.