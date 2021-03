(VIDEO) CVetrano, piano di intervento Sager e P. M. contro l’abbandono rifiuti. Partono le multe. Bonificata via Rampingallo

di: Redazione - del 2021-03-11

È partito un controllo capillare per la lotta agli incivili seriali, effettuato dal corpo dei Vigili Urbani di concerto con la Ditta Sager Eco-Burgus. Lo scopo è di individuare gli autori degli abbandoni illeciti di spazzatura per le vie della città.

Nelle scorse settimane cumuli di rifiuti si sono accumulati in diverse zone della Città a causa di cittadini che non rispettano le regole della differenziata. Tra le aree bonificate anche la via Rampingallo interessata da una montagna di rifiuti.