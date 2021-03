Santa Ninfa: Il Consiglio comunale approva mozionisu rifiuti nucleari e uso della cannabis

del 2021-03-12

Due mozioni, una sui rifiuti nucleari e una sull'uso terapeutico della cannabis, sono state approvate, all'unanimità, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale.

A presentare ed esporre il primo atto di indirizzo, per esprimere contrarietà alla proposta di localizzazione di rifiuti radioattivi in provincia di Trapani, è stata la consigliera di minoranza Graziella Biondo, la quale ha ricordato che il piano di localizzazione dei rifiuti nucleari prende in considerazione l'ipotesi di realizzare due depositi nel territorio, uno nei pressi di Fulgatore e l'altro a Calatafimi.

«Tali decisioni prese dall'alto - ha sottolineato la Biondo - non tengono in considerazione le caratteristiche del nostro territorio e della vocazione turistica che si è sviluppata negli anni. Si tratta - ha poi precisato - di rifiuti provenienti, per la maggior parte, dalle strutture ospedaliere, tenuto conto che le centrali nucleari prima esistenti in Italia sono state dismesse e i relativi rifiuti trasferiti all'estero».

Dopo aver riconosciuto «l'importanza e la necessità di trovare dei siti per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dagli ospedali», ha concluso affermando che «il territorio trapanese non si presta a questo utilizzo».

Il presidente Carlo Ferreri ha espresso apprezzamento per la mozione, ed ha ricordato che il Consiglio comunale di Santa Ninfa «si è sempre mostrato attento a queste tematiche, come dimostrato pochi mesi fa esprimendo la sua contrarietà alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada Rampinzeri».

Ferreri ha poi aggiunto che la questione del sito di stoccaggio «necessita di opportune valutazioni», e che occorra «far sentire la propria contrarietà, anche perché si tratta di un intervento che riguarda da vicino Santa Ninfa, in quanto confinante con il Comune di Calatafimi». Infine ha precisato che «la contrarietà non debba essere legata alla vicinanza del territorio e che occorre certamente trovare dei siti per il deposito di scorie, ma al contempo bisogna tenere presente la connotazione del territorio e la sua vocazione, puntando prioritariamente alla tutela della salute dei cittadini».

Il secondo documento discusso, per affrontare la questione dell'utilizzo terapeutico di preparazioni a base di cannabis con rimborsabilità a carico del Servizio sanitario regionale, era stato invece presentato dal gruppo di maggioranza, ed è stato esposto dallo stesso presidente dell'aula, che era uno dei firmatari.

«La mozione - ha sottolineato Ferreri - è stata sollecitata da un comitato di familiari di persone che, a causa di svariate patologie, necessitano di tali terapie, di cui finora hanno sostenuto il costo, e in relazione alle quali chiedono che vengano rimborsate dall'Asp di Trapani, come già avviene a Ragusa». (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)