"L'abbandono di cani a CVetrano e una cattiveria senza fine di chi non conosce la sofferenza.."

del 2021-03-12

Nessuno è obbligato ad amare gli animali, ma nello stesso tempo credo che nessuno dovrebbe comportarsi con disumanità nei confronti di essi. "Per motivi sportivi o per motivi di studio del territorio - scrive lo storico Enzo Napoli in una lettera inviata alla nostra Redazione - mi capita frequentemente di incontrare nelle campagne cani (e qualche volta gatti) abbandonati.

Il più delle volte essi sono in condizioni così pietose da fare impressione. Mi chiedo se la persona che si libera di un cane buttandolo nelle campagne si renda conto della brutta fine che farà.

Come fa a non capire che morirà di fame, o investito o avvelenato? Non sente un rimorso per l’azione disumana che compie?

Quello che vedete nella foto si trovava, una settimana fa, nel rettilineo 500 metri prima dell’ingresso dell’area attrezzata di Marcita. Chissà da dove veniva; camminava a stento e non aveva la forza neppure di mangiare. Era in condizioni pietose tanto da mettere in dubbio la sua sopravvivenza.

Scene del genere fanno riflettere e mi chiedo se a volte la vera bestia sia il cane o l’uomo".