Salemi, manutenzione straordinaria presso il Liceo Classico. Previsto trasferimento presso Istituto Commerciale

del 2021-03-13

Da lunedì saranno tenute, per la durata di una settimana, le lezioni a distanza per gli alunni del Liceo Classico di Salemi che chiude i battenti, per lo meno fino al prossimo anno, per una serie di lavori di manutenzione straordinaria che dovrà effettuare la Provincia di Trapani. La decisione dopo il sopralluogo di staticità che i tecnici stanno effettuando presso gli edifici scolastici in Provincia.

La dirigente scolastica Maria Francesca Accardo ci riferisce che: “i 130 alunni saranno ospiti presso l’Istituto tecnico commerciale dove saranno anche ospitati oltre alle classi anche gli uffici di segreteria e i laboratori. Ringrazia per l’ospitalità e confermo che garantiremo il pieno regime delle attività curricolari”.