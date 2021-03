Salemi, tragedia sfiorata per un incidente sul lavoro in contrada Mokarta. In Ospedale noto imprenditore

di: Redazione - del 2021-03-17

Sfiorata la tragedia nelle campagna di Salemi. Si ribalta con il suo trattore, ma dopo un importante intervento chirurgico ce la farà. Protagonista Salvatore Cuccchiara, 60 anni, contitolare del caseificio Cucchiara a Salemi.

Intorno alle 14, Salvatore Cuccchiara si era recato in contrada Mokarta, nel terreno di proprietà per togliere i rami di potatura delle olive con il suo piccolo trattore, cosa che lui aveva con destrezza da sempre fatto. Probabilmente a causa di una pietra, il piccolo mezzo si è ribaltato e lo stesso imprenditore è finito sotto il mezzo, schiacciato dall’addome in giù.

Nonostante il forte dolore e la perdita di sangue, Salvatore Cucchiara ha avuto la forza di prendere il cellulare e chiamare il fratello Liborio che si è precipitato sul posto, mentre il ferito cercava di tamponare l’emoraggia sul fianco sinistro.

Sul posto è arrivata l’autombulanza del 118 e anche i Carabinieri della stazione di Salemi, per i normali accertamenti di routine. Lo stesso personale medico, vista la gravità delle ferite, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso atterrato poco dopo nella stessa campagna.

Poi il trasferimento al Civico di Palermo dover l’imprenditore è stato operato per la frattura dell’ileo e le ferite all’addome. Un intervento importante durato quattro ore e per fortuna riuscito. I medici avrebbero riferito a Salvatore Cucchiara che a salvarlo è stata anche la sua stazza fisica e per fortuna le ferite hanno interessato il suo corpo dall’addome in giù altrimenti le conseguenze dell’incidente sul lavoro, potevano essere più gravi e pericolose.

Sarebbe stato lo sterzo del trattore a conficcarsi sul fianco. La notizia dell’incidente ha fatto il giro del centro belicino dove la famiglia dell’imprenditore è molto conosciuta per la tradizione casearia che va avanti da oltre un secolo.

Per Salvatore Cucchiara solo la voglia di ritornare a casa tra l’affetto dei suoi cari e magari riprendere al più presto la sua attività lavorativa, ma il decorso post operatorio vuole i suoi tempi.