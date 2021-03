“In zona Circonvallazione Comune installi dissuasori di velocità. Pericoli per noi residenti”. Lettera aperta alla Redazione

di: Redazione - del 2021-03-16

Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera, destinata al nostro Direttore da parte di un lettore:

"La strada che porta al mercato ortofrutticolo di Castelvetrano è diventata una pista per gare di velocità. Uscire dal cancello in prossimità di alcuni esercizi commerciali è veramente un'impresa. Chiediamo al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale di potere collocare dei segnali di limitazione della velocità, che fungano da dissuasori per potere stare più tranquilli e uscire dalla nostra abitazione con la nostra auto senza correre rischi.Spero in un vostro intervento".

Firmato un residente della detta via.