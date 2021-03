Salemi, lavori di messa in sicurezza nel centro storico. Operai al lavoro nella zona di via Cremona

di: Comunicato Stampa - del 2021-03-16

Prosegue il percorso di messa in sicurezza e riqualificazione del centro storico di Salemi. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Domenico Venuti, ha avviato un intervento tra le vie Cremona, Lupo e Parroco Rubino.

I lavori, finanziati con circa cinquantamila euro provenienti da somme a disposizione del bilancio comunale e da un ribasso d'asta per un precedente intervento di messa in sicurezza del centro storico da 350mila euro, serviranno anche a rimuovere un possibile pericolo per la zona di via Cremona. Al lavoro gli operai della 'Socep Srl', che ultimeranno l'intervento di messa in sicurezza e riqualificazione tra circa due mesi.

Il capitolo degli interventi di messa in sicurezza e rigenerazione del centro storico vede per il 2021 investimenti per 350mila euro decisi dall'Amministrazione Venuti in fase di redazione del bilancio di previsione. A questi si aggiungeranno altri 150mila euro per l'interramento dei cavi che contribuirà al miglioramento dell'impatto visivo del borgo della città.