Il corsivo sopravviverà? Giovani e scuola tra tecnologia e social

di: Giovanna Favara - del 2021-03-16

Negli ultimi anni d’insegnamento ho notato da parte dei ragazzi l’utilizzo sempre più frequente dello stampatello. A volte disordinatamente commisto a caratteri diversi (stampa minuscola, corsivo), questo tipo di scrittura si va sostituendo a quella tradizionale diventandone complementare.

E la cara grafia–corsivo, in un passato lontano “calligrafia”, riflesso di personalità e tratti originali del carattere va scomparendo. Sempre più numerosi, infatti, i ragazzi modellano la scrittura sulla comunicazione “social”più veloce, immediata e impersonale. Questo cambiamento mi consente di avanzare alcune personali considerazioni sulle nuove generazioni.

Premetto subito che non mi sento di demonizzare le nuove tecnologie che accompagnano la comunicazione contemporanea; se usate con la dovuta moderazione e ad un’età di ragionevolezza, rappresentano, senza ombra di dubbio, occasione di crescita. Ne’ tantomeno i giovani figli del loro tempo, come lo è ogni generazione.

Ho trascorso tanto tempo con ragazzi e ragazze, che hanno arricchito ogni giorno la mia vita. Per questo penso di poter spendere qualche parola su di loro.

Gli adolescenti di oggi, componenti di una generazione perennemente”on line”, mi si passi l’espressione, attraverso i social–media–network, possono accostarsi in tempo reale allo scibile umano, creare relazioni virtuali, condividere foto, musica, link e altro, soddisfare ogni curiosità. Portano con loro il mondo che si nasconde in uno “scrigno fatato”, sempre più intelligente e capace.

I giovani, come tutti sappiamo, nativi digitali, padroneggiano la tecnologia, rispetto a chi, come me, appartiene a generazioni piu’ datate. Questo contatto rapido molto intuitivo, che non conosce ostacoli, è però più vicino alla superficie che alla profondità. E ha delle conseguenze.

Conoscere tutto in tempo reale, infatti, spinge all’impazienza, al consumo veloce di ogni esperienza di vita. Alla loro giornata penso manchi un orizzonte, una meta da raggiungere, la siepe oltre la quale c‘è il mondo da scoprire.

Mi chiedo se la tecnologia abbia reso le nuove generazioni più sicure, forti, risolute. No: più fragili, disorientate, tanto annoiate, trasgressive, se mai. E la scuola come si è posta e si pone?

In pochissimo tempo si è trovata a gestire nuove tecnologie comunicative e nuove generazioni. Il passaggio dalla lavagna storica in ardesia, alla Lim, dal registro cartaceo all’elettronico, l’utilizzo dei computers nell’ espletamento di molte attività, all’inizio è stato un po’ impegnativo. Poi più recentemente, ha cercato di fare conseguire agli alunni competenze sempre più evolute dal punto di vista tecnologico, utilizzandole al meglio. E’ normale che sia cosi.

Se il processo tecnologico appare inarrestabile, occorre però, fare dei distinguo. La drammatica esperienza della pandemia è stata affrontata grazie alla tecnologia. Purtroppo continua ad esserlo. La DAD permette che il rapporto insegnanti–alunni non si interrompa e il contatto didattico attivo è un’esperienza rispettabile. Ha mostrato e mostra tutti i suoi limiti comunque.

La scuola è altro: spazio vivo pulsante di tanti cuori, che si nutre di relazioni e interazioni anche difficili. Nella scuola, come nella vita, si cresce imparando a superare gli inciampi, le negatività. Allora, se qualche volta si è sconfitti, non bisogna arrendersi, ma riprovarci con rinnovata energia e vincere. La scuola di ogni ordine e grado, mira al conseguimento di obiettivi univoci e insostituibili: promuovere lo sviluppo culturale, intellettivo e morale degli alunni.

Compito difficile, che si assolve nel tempo in sinergico sincronismo con altri spazi educativi, in primis la famiglia (dispiace dirlo, sempre più incline a nuovi stili educativi), rispettando le evoluzioni della psiche e le diverse capacità di acquisizione. La scuola è il vero trampolino di lancio per la vita,capace di includere e di rendere ogni alunno unico nella pluralità.

Stento ad immaginare, in un futuro non troppo lontano, visto il veloce avanzamento della tecnologia, una scuola dedita all’utilizzo di asettiche e silenziose aule digitalizzate senza libri, con cyborg dotati di facoltà intellettive artificiali incapaci di emozionare e di emozionarsi, al posto di insegnanti empatici e preparati.

Penso con più favore ad una scuola attiva, moderna, capace di tenere saldamente le mani sul timone e di darsi il giusto tempo, capace di accompagnare i tempi che cambiano, ma anche custode e vestale della parola e del calore umano, che non si logorano ne’ si dimenticano.