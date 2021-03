Volontari ancora in azione stamane nel quartiere Belvedere. Raccolti rifiuti di ogni genere e messi in sicurezza punti luce del campetto

del 2021-03-14

Volontari ancora in azione a Castelvetrano nel tentativo, nei limiti delle possibilità, di abbellire il territorio e liberarlo da ammassi di bottiglie e rifiuti abbandonati lungo le varie zone di Castelvetrano. Di buon mattino nel quartiere Belvedere si sono ritrovati una ventina di cittadini che hanno raccolto sacchi di spazzatura, mentre sono stati messi in sicurezza alcuni punti luce attigui al campetto di via campobello. Presenti anche l’Assessore Cappadonna e l’Ass. Foscari e l'ex Ass. Barresi.

Il gruppo di volontari si è spostato poi nei pressi del Convento dei Minimi dove si è aggiunto anche l’Ass. Mistretta.